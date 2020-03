Coronavirus, assessore diretto in Municipio “redarguito” dal balcone. Fagioli: “Non accanitevi contro chi fa il suo dovere”

SARONNO – “Bene le segnalazioni dei cittadini sulla presenza di assembramenti o aggregazioni ma invito a non farle con accanimento dei “guardiani della zona” perchè ci sono anche persone che si spostano per motivi di lavoro per attività necessarie a garantire la quotidianeità di tutti”.

Sono le parole del sindaco Alessandro Fagioli a Radiorizzonti in merito ai controlli sulla chiusura della città per effetto della lotta al contagio da Coronavirus.

“Racconto un piccolo episodio avvenuto martedì scorso quando era in programma in Municipio la Giunta che continuiamo a svolgere regolarmente. Appena arrivato un assessore ci ha raccontato che mentre camminava per strada è stato appellato e redarguito da una persona che si è affacciata alla finestra che le ha detto “proprio voi che dovreste dare il buon esempio siete in giro”. In realtà l’assessore stava venendo, a piedi anzichè in auto, in Municipio per svolgere il suo incarico”

“Ecco ho raccontato questo aneddoto come invito a non esagerare. Ci sono delle segnalazioni legittime. E’ capitato soprattutto nelle prime settimane del blocco che ci fornissero indicazioni sulla presenza di gruppi di ragazzi nei parchi (che la polizia locale ha controllo e quando occorreva sanzionato) o persone che escono senza una reale motivazione. Al di là dei casi limite però non posso che ringraziare quei saronnesi che sono rispettosi e disciplinati”.

