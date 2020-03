GERENZANO / CISLAGO – La buona notizia dal Saronnese? Oggi non si sono registrati nuovi contagi a Cislago e Gerenzano, che negli ultimi giorni avevano fatto registrare invece un lentissimo trend in salita. I dati odierni, invece, fissano il conteggio a 10 persone contagiate a Gerenzano (più un residente invece domiciliato a Tradate, e che è da tempo ormai guarito) ed a 15 persone per quanto riguarda Cislago. Come da tempo predica l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, solo fra qualche giorno si potranno tracciare bilanci attendibili sugli sviluppi del contagio, ma sicuramente questa è una notizia positiva per Cislago e Gerenzano.

Oggi nella vicina Saronno +3, che ha portato il conto generale a 69 persone contagiate, a Caronno Pertusella, +1. Oggi il dato regionale ha invece confermato il trend positivo degli ultimi sei giorni con un aumento in discesa dei contagi (poco più di mille, +1047) mentre in ambito provinciale, per il Varesotto l’incremento è stato modesto, così modesto come non si vedeva da tempo (+27); in linea con gli ultimi giorni la provincia di Como (40) e quella di Monza e Brianza (+100).

(foto: il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi, ha commemorato oggi le vittime del coronavirus; la cerimonia si è svolta in contemporanea in tanti comuni italiani)

31032020