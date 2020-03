[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Sedici scatoloni di tute idrorepellenti, 8 scatoloni di guanti in nitrile, 1 scatola di camici Plp, 1 scatolone di calzari. Lo ha donati l’Industriale Chimica srl di Saronno alla Asst Valle Olona, che gestisce gli ospedali di Saronno, Busto Arsizio e Gallarate. Da parte dello staff della Industriale chimica anche un pensiero rivolto agli operatori sanitari: “A nome di tutta Industriale Chimica vi ringraziamo per il lavoro che ogni giorno effettuate”.

“Ogni donazione volta a proteggere la salute degli operatori Asst Valle Olona è un regalo alla collettività tutta. Medici, infermieri, tecnici e operatori sociosanitari devono essere ben protetti nell’esercizio della loro professione, soprattutto in tempi di pandemia mondiale. Sappiamo quanto l’emergenza Covid-19 abbia generato, a livello nazionale, una penuria di Dpi, acronimo che sta per “Dispositivi di protezione individuale” – dicono dall’azienda ospedaliera – Per questo ogni donazione di tali dispositivi va a beneficio della comunità. La direzione Asst Valle Olona esprime gratitudine per la generosità di contributi così essenziali per la salute pubblica, ovvero per la salute di ciascuno di noi”.

(nella foto: Michele Mantegazza e Giuseppe Vitale di Industriale Chimica Srl, affiancati dal direttore medico dell’ospedale di Saronno, Roberta Tagliasacchi e dal direttore della Farmacia, Paolo Lusuriello)

