MILANO – “I dati sono la conferma di una speranza. Diminuisce infatti il numero dei positivi e degli accessi alle terapie intensive”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la consueta diretta Facebook sulla pagina di Lombardia notizie online per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. “Ad oggi infatti – ha aggiunto – sono 603 le persone dimesse dalle terapie intensive e si è passati dai 132 accessi del 24 marzo, ai 122 del 25/3, ai 109 del 26/3, ai 90 del 27/3, agli 85 del 28/3, ai 75 del 29/3, agli 81 di ieri. Non dobbiamo abbassare la guardia e continuare la battaglia che ogni giorno sta dando qualche risultato positivo”.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni:

BG: 8.803 (+139)

ieri: 8.664 (+137)

l’altro ieri: 8.527 (+178),

e nei giorni precedenti: 8.349 (+289),

8.060 (+602), 7.458 (+386), 7.072

(+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 8.367 (+154)

ieri: 8.213 (+200)

l’altro ieri: 8.013 (+335)

e nei giorni precedenti: 7.678 (+373), 7.305 (+374), 6.931

(+334), 6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380),

4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122,

1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155

CO: 1.101 (+40)

ieri: 1.061 (+47)

l’altro ieri: 1.014 (+111)

e nei giorni precedenti: 903 (+87),

816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581

(+69), 512 (+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 3.869 (+81)

ieri: 3.788 (+26)

l’altro ieri: 3.762 (+157)

e nei giorni precedenti: 3.605 (+109), 3.496 (+126), 3.370

(+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162), 2.733 (+341),

2.392 (+106),

2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302,

1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.470 (+33)

ieri: 1.437 (+56)

l’altro ieri: 1.381 (+65)

e nei giorni precedenti: 1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159 (+83),

1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),

530(+64), 466, 440,386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 2.116 (+29)

ieri: 2.087 (+30)

l’altro eri: 2.057 (+28)

e nei giorni precedenti: 2.029 (+23),

2.006 (+38), 1.968 (+84), 1.884 (+24),

1.817 (+45), 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 2.462 (+100)

ieri: 2.362 (+97)

l’altro ieri: 2.265 (+179)

e nei giorni precedenti: 2.086 (+138), 1.948 (198), 1.750

(+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268)

816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

MI: 8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano cittè

ieri 8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano città (+154)

l’altro ieri: 8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano città (+247)

e nei giorni precedenti: 7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano

città (+150),7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano

città (+261): 6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano

città (+310), 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano

città (+141), 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano città

(+137), 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210), 4.672

(+868) di cui 1.829 a Milano città (+279), 3.804 (+526) di cui

1.550 a Milano città (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano

città (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146,

925, 592, 506, 406, 361

MN: 1.688 (+71)

ieri: 1.617 (+67)

l’altro ieri: 1.550 (+66),

e nei giorni precedenti: 1.484 (+86), 1.398 (+148), 1.250 (+74),

1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842 (+119), 723 (+87), 636

(+122), 514, 465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56,

46, 32, 26

PV: 2.133 (+97)

ieri: 2.036 (+62)

l’altro ieri: 1.974 (+97)

e nei giorni precedenti: 1.877 (+165), 1.712 (+27), 1.685

(+107), 1.578 (+79), 1.444 (+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151

SO: 470 (+24)

ieri: 446 (+24)

l’altro ieri: 422 (+34)

e nei giorni precedenti: 388 (+26),

362 (+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205 (+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4

VA: 893 (27)

ieri:866 (+54)

l’altro ieri: 812 (+44),

e nei giorni precedenti: 768 (+57), 711 (+209), 502 (+34), 468

(+18), 421 (+35), 386 (+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45),

265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17

e in corso di verifica 925.

Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti in Lombardia:

– i casi positivi sono: 43.202 (+1.047)

Ieri: 42.161 (+1.154)

l’altro ieri: 41.007 (+1592)

e nei giorni precedenti: 39.415 (+2.117), 37.298 (+2.409),

34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555), 27.206

(+1.691), 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380), 19.884, 17.713,

16.220, 14.649, 13.2729, 11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791,

5.469, 4.189, 3.420, 2.612

– i deceduti: 7.199 (+381)

ieri: 6.818 (+458)

l’altro ieri: 6.360 (+416)

e nei giorni precedenti: 5.944 (+542),

5.402 (+541), 4.861 (+387), 4.474

(+296), 3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333, 267, 154

– i dimessi e in isolamento domiciliare 22.907, di cui 10.855

con almeno un passaggio in ospedale e quindi in

isolamento domiciliare e 12.022 per cui non si rileva alcun

passaggio in ospedale

– in terapia intensiva: 1.324 (-6 e 6 in attesa di tampone)

ieri: 1.330 (+2)

l’altro ieri: 1.328 (+9)

e nei giorni precedenti: 1.319 (+27),

1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42),

1.183 (+41), 1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924,

879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.883 (+68)

Ieri: 11.815 (+202),

l’altro ieri: 11.613 (+461),

e nei giorni precedenti: 11.152 (+15),

11.137 (+456), 10.681 (+655), 10.026

(+315), 9.266 (-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523),

7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435,

4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661

– i tamponi effettuati: 111.057

ieri: 111.057

l’altro ieri: 107.398,

e nei giorni precedenti: 102.503,

95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598,

66.730, 57.174, 52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778.

31032020