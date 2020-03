SARONNO – Saronno e Origgio sono le località dove si è registrata una maggiore crescita dei contagi.

Questi i dati che emergono da un lunedì, quello appena trascorso, che ha visto il dato provinciale salire di non molto (+54), ed in zona ancora due casi a Cislago.

e due casi anche a Caronno Pertusella.

Mentre a Solaro il conto dei decessi sale a 3 persone.

Intanto stanno per arrivare i fondi per i buoni spesa e aiutare chi ha più bisogno, ecco le risorse destinate dal Governo, comune per comune.

La comunità saronnese è in lutto per la scomparsa di Peppone Ceriani, volto noto per la sua lunghissima attività al Centrotela.

Per la trasmissione sportiva serale de il Saronno, protagonista il tennis com Antonio Altobelli.

