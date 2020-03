CISLAGO – A Cislago il sindaco Gianluigi Cartabia, con i volontari del gruppo locale di Protezione civile, hanno dato vita a mezzogiorno di oggi al momento di silenzio e raccoglimento in ricordo dei morti per il coronavirus, così come in tante altre località della Lombardia e d’Italia. La cerimonia si svolta, anche a Cislago, davanti al Municipio.

Con questa iniziativa l’Anci, Associazione dei Comuni italiani, ha voluto dunque ricordare le vittime del coronavirus e l’impegno degli operatori sanitari, chiedendo dunque ai sindaci questo minuto di silenzio e porre a mezz’asta la bandiera esposta nei luoghi pubblici. Un appello che è accolto da tanti sindaci anche nella zona; una toccante cerimonia si è svolta tra l’altro anche nella vicina Caronno Pertusella e ad Origgio ed a Gerenzano. Oltre che ad Uboldo e nei comuni delle vicine Groane ed a Venegono Inferiore e Castiglione Olona. Ed anche nel vicino comasco.

(foto: il sindaco di Cislago, Gianluigi Cartabia, durante la cerimonia che si è svolta oggi a mezzogiorno davanti al Municipio)

31032020