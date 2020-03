SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del comune di Saronno in merito all’attività della polizia locale nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

“L’emergenza Covid-19 ha comportato un monitoraggio attivo e ancor più presente nel territorio di Saronno con il controllo sui veicoli e persone, oltre al rispetto delle norme di chiusura negli esercizi commerciali ed assembramenti. Una vigilanza costante che vede impegnate le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale, per impedire violazioni in merito alle misure restrittive imposte dai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nella fattispecie, nell’ultima settimana da lunedì 23 a domenica 29 marzo, si sono registrati ben 838 controlli effettuati dalla polizia locale, con un numero di 11 violazioni accertate. Dal rilevamento dei veicoli circolanti nel territorio comunale tramite la lettura di targhe con varchi elettronici, è stato accertato che i transiti settimanali in ingresso e uscita nel comune, hanno subito una notevole diminuzione: prima dell’emergenza sanitaria transitavano settimanalmente circa 1 milione di veicoli, mentre nell’ultima settimana in esame sono stati rilevati 175 mila transiti, ossia una riduzione sostanziale pari all’80%. Le giornate di minor affluenza rimangono, come si constatava anche prima dell’emergenza, il lunedì e la domenica. “Un forte ringraziamento va agli operatori della Polizia Locale e come sempre alle Forze dell’Ordine che si sono prontamente attivate per intensificare i controlli settimanali – dichiara il sindaco Alessandro Fagioli – la loro presenza sul territorio è fondamentale, è un’emergenza che va monitorata costantemente”.

1 di 2

31032020