Coronavirus, spesa a domicilio grazie ai volontari limbiatesi

LIMBIATE – E’ partito ieri a Limbiate il servizio di consegna a domicilio della spesa da parte dei volontari coordinati dall’amministrazione comunale e dalle parrocchie cittadine.

Questo servizio è rivolto a persone in difficoltà (molte delle quali inserite nel progetto della Tavola Condivisa promosso da comune, parrocchie e Caritas): i pacchi vengono preparati in una sala dell’oratorio della parrocchia centrale di San Giorgio e contengono pasta, riso, latte, biscotti, lattine di pomodoro, succhi di frutta, carne e verdura in scatola, mele e mandarini, mozzarelle e buste di affettato.

Il primo gruppo di volontari, che hanno dato la propria disponibilità per le consegne a domicilio, ieri mattina è stato radunato all’oratorio di San Giorgio per il saluto e il ringraziamento del sindaco Antonio Romeo e dei parroci, per poi effettuare le consegne: 55 pacchi recapitati ad un totale di 130 persone.

A breve verranno attivati anche gli altri progetti di aiuto, che prevedono la consegna della spesa e dei farmaci al domicilio per gli ultrasessantacinquenni, i disabili, le persone sole e quelle in quarantena.

31032020