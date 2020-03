GORLA MAGGIORE – SARONNO – TRADATE I vigili del fuoco dei distaccamenti di Saronno e di Tradate sono intervenuti stasera alle 22 a Gorla Maggiore in via Europa. All’origine della chiamata di alcuni residenti della zona l’incendio tetto della copertura di un condominio di tre piani.

Cinque gli automezzi arrivati da Saronno e da Tradate: tre autopompe, un autobotte e un autoscala. In poco meno di un’ora i pompieri hanno domato le completamente le fiamme che hanno danneggiato una porzione di copertura del condominio. I vigili del fuoco hanno anche provveduto a mettere in sicurezza lo stabile. Sono stati eseguiti anche i rilievi per cercare di risalire alle cause dell’incendio che al momento non sono ancora state chiarite. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati ne tra i vigili del fuoco ne tra residenti.

Tanti comunque gli abitanti del quartiere che si sono affacciati da finestre e balconi per cercare di capire cosa fosse successo allarmati da lampeggianti e sirene.

(foto: alcune immagini delle operazioni di soccorso)

31032020