Ignora l’alt delle forze dell’ordine: denunciato per resistenza e possesso di droga

LIMBIATE – E’ un 25enne residente a Bollate il protagonista dell’inseguimento registrato nel tardo pomeriggio di domenica 29 marzo tra Limbiate e Senago.

Il giovane, che era alla guida della sua Chevrolet e transitava in via Modigliani a forte velocità e invadendo la corsia opposta di marcia, veniva incrociato dalla pattuglia della polizia locale, appostata per controlli di prevenzione allo spaccio nella zona di via Giotto. I vigili intimavano l’alt al ragazzo, che però non si fermava e proseguiva la sua corsa verso Senago, fermandosi per l’inseguimento della pattuglia in via XX Settembre, dove scendeva dall’auto ma si divincolava dagli agenti tentando di scappare a piedi. Con il supporto di una seconda pattuglia, il ragazzo veniva quindi bloccato e confermava di non avere con sé la patente di guida e di avere in tasca una dose di hashish appena acquistata, per uso personale. A questo punto, sono scattate le sanzioni per guida senza patente, la segnalazione all’autorità giudiziaria per uso di droga e la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

31032020