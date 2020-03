SARONNO – Nonostante diverse variazioni la programmazione di Radiorizzonti non si ferma qui. Anche in questa settimana sono in programma trasmissioni di ogni genere per farvi restare sempre aggiornati su ciò che accade in città e non solo. Si parte subito con Martedì 31 marzo, alle 10.29, con replica alle 19.20 Gigi Volpi “ospiterà” telefonicamente una nutrita delegazione di Unitre Saronno da Lucia Saccardo, neo presidente di Unitre, passando per Cristina Telazza, Laura Succi, Rosanna Leotta e per concludere con il Prof. Paolo Pignattelli vicepresidente dell’associazione; con loro si parlerà di vari ed interessanti argomenti. Il giorno successivo ecco Iaia Barzani che intervista Luca Frigerio, giornalista, scrittore e storico dell’arte. Per il 1 primo di aprile parlerà di pesci, ma lo farà senza scherzi e del suo libro “Bestiario Medioevale”. Ma non è finita qui, come ogni settimana Gianni Branca vi aspetta con “Dalla parte del cittadino”, appuntamento fissato per sabato 4 aprile alle 10.29.

Ogni giorno dalle 10 vi aspetta il consueto appuntamento delle news locali con Sara Giudici, direttrice de “Ilsaronno.it”.

Martedì 31 marzo – Alle 10.29, con replica alle 19.20 Gigi Volpi “ospiterà” telefonicamente una nutrita delegazione di Unitre Saronno da Lucia Saccardo, neo presidente di Unitre, passando per Cristina Telazza, Laura Succi, Rosanna Leotta e per concludere con il Prof. Paolo Pignattelli vicepresidente dell’associazione; con loro si parlerà di vari ed interessanti argomenti. E per finire la giornata alle 21.30, tutti sintonizzati assieme a Damiano Caron e “Lifestyle, stili di vita”. Mercoledì 1 aprile – Alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Luca Frigerio, giornalista, scrittore e storico dell’arte. Per il 1 primo di aprile parlerà di pesci, ma lo farà senza scherzi e del suo libro “Bestiario Medioevale”. A seguire “Pillole di cultura” a cura di Marta Collina.

Giovedì 2 aprile – Alle 10.29, con replica alle 19.18, tocca a Gabriella ed Emilio, che ci riprongono le loro interviste alle associazioni del saronnese e non. Venerdì 3 aprile – Alle 11.29, con replica alle 21.00, ci sarà l’appuntamento settimanale con “Il vangelo della domenica” letto da Massimo e commentato da Don Federico Bareggi, a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea e Silvana.

Sabato 4 aprile – Alle 10.29, con replica alle 19.18, l’appuntamento settimanale con “Dalla parte del cittadino”, a cura di Gianni Branca. A seguire alle 11.29 con replica alle 21.00, Massimo Tallarini conduce il programma musicale “Nel blu dipinto di blu”. E per finire il sabato, alle ore 17, il nuovo programma a cura di Ernesto e Nino alla regia, “Radio Sisters”, la storia dei mass-media in musica e parole. Domenica 5 aprile – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. Per concludere la settimana con il sorriso, nel pomeriggio, alle ore 14.30 ci sarà il consueto “Liberi tutti”, a cura di Daniele Sbriglio.

Lunedì 6 aprile – Alle 10.29, con replica alle 19.18, va in onda “Non solo sport”, la trasmissione di attualità condotta da Gigi Volpi. Per finire alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “L’ABC delle erbe e le loro virtù”.

A seguito del CoronaVirus i programmi in diretta potrebbero subire variazioni non dipendenti dall’emittente.