Saronno, il cordoglio della città per Peppone Ceriani

SARONNO – E’ recentemente scomparso a causa di complicazioni legate al coronavirus Giuseppe Ceriani detto Peppone, fondatore del negozio “Ceriani Centrotela”. Storica figura del commercio locale, da sempre impegnato in città e nel sostegno all’oratorio di via Legnani che ha frequentato fin da bambino, era una figura molto nota e amata in città per i modi gioviali e lo spirito sempre allegro.

Oltre alla comunità cristiana che lo ha ricordato nelle preghiere dei fedeli della messa domenicale presieduta da monsignor Armando Cattaneo, al cordoglio della famiglia, che ne ha dato annuncio proprio sulla pagina di facebook dell’attività commerciale, si sono uniti moltissimi saronnesi che hanno voluto lasciare un pensiero “al Peppone” e soprattutto stringersi attorno ai suoi cari in un momento in cui, a causa delle misure per il contenimento dell’epidemia, non è possibile un funerale in forma pubblica.

Pierluigi Gilli, sindaco emerito di Saronno

Caro Peppone, amico indimenticabile, bravissima persona, un saronnese. Sei nella pace senza fine. Grazie per l’affetto che mi hai sempre dato. Guarda dall’alto la tua bella famiglia

Luciano Porro, sindaco emerito di Saronno

Da quanto tempo conoscevamo il sig. Peppone “Centrotela”, quante chiacchierate, risate, confronti, sempre amabile, qualche volta “brusco” ma sempre schietto…. Buon cammino eterno, un abbraccio forte a tutta la famiglia

Francesco Banfi, ex assessore e consigliere comunale in carica

Quel vederlo pedalare in sella alla graziella per il centro, le chiacchiere in giro.

Ho avuto modo di conoscere l’uomo tenero, semplice, gioviale, capace di analizzare le situazioni della vita e rileggerle nella fede, il commerciante storico, il saronnese vecchio stampo, l’oratoriano. Ma ho avuto la fortuna di aver conosciuto il marito, il papà, il nonno e addirittura il bisnonno.

Peppone ha avuto un’esperienza di vita lunga soprattutto nell’Amore che ha donato e ora contempla. Un grande abbraccio da tutti noi a tutti voi

Antonio Codega, consigliere comunale in carica

Condoglianze alla moglie e famigliari.Io l’ho conosciuto quando andavo all’oratorio in via Legnani, che tempi bellissimi.

Ilaria Maria Pagani, consigliere comunale in carica

Condoglianze!!

Cecilia Cavaterra, ex assessore

Un abbraccio

Marino Rimoldi, già candidato sindaco

Verso la fine degli anni Quaranta, io “esordiente” all’Oratorio di Via Legnani, conobbi l’allora ragazzo Peppone, di qualche anno più avanti di me. Facevamo parte di quei settecento ragazzi che frequentavano quel luogo di incontro della gioventu’, insostituibile centro di formazione, aggregazione e socializzazione!

Mi ricordo Peppone, nei primi anni, molto dinamico nel partecipare alle molteplici attività oratoriane e, successivamente, quale sostenitore e diffusore del quotidiano cattolico “L’ITALIA” (l’attuale “Avvenire”). Rammento che già suo papa’, amico di mio padre, sempre negli anni Quaranta, portava a casa mia ogni domenica quel quotidiano.

Anche dopo il periodo dell’oratorio i nostri rapporti non si sono mai interrotti. Mi è sempre piaciuto conversare con lui e sentire le sue vivaci opinioni, relativamente ai vari argomenti di attualità, non ultima la politica.

Amico caro, purtroppo, Ti devo salutare, per l’ultima volta, come Ti ho sempre salutato: ciao Peppone.

Michele Castelli, presidente Assarcom e attivista politico

Mi spiace era una persona semplice e rispettosa e molto alla mano, condoglianze alla famiglia, mi ricordo quando facevo dei gazebi in piazza si discuteva con piacere, Michele Castelli

Giorgio Nocera, responsabile Robur

Un grande abbraccio a tutti voi da parte nostra . Possa esservi di consolazione il bene che ha fatto e vi ha voluto. Giorgio e famiglia.

Armando Iannone, fotografo

Sentite e Sincere Condoglianze a tutta la Famiglia !

R.I.P.

Grazia Cominato

Condoglianze a tutta la famiglia, un lutto particolarmente difficile da accettare soprattutto in questo periodo. Un abbraccio.

Dal negozio Mino Sport

In questi giorni, tutte le mie preghiere sono per voi Gabriella…🙏🙏🙏 Un abbraccio grande🌹

Gip Bondesan, già negozio di cd

Tra un negozio e l’altro, ci si incontrava spesso, buon riposo Signor Ceriani.

Dal negozio Il Bagno Due

Sentite condoglianze Gabriella a te e a tutta la famiglia da parte di tutti noi

Dal negozio Landini Saronno

Sentite condoglianze ❤️

A testimoniare l’amicizia e la stima verso Peppone Ceriani, sono tantissimi altri ad aver cercato di abbracciare purtroppo solo virtualmente la famiglia Ceriani: la moglie Luigia, le figlie Gabriella ed Elisabetta con le loro famiglie.

