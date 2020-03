Via Don Monza torna aperta: ora sotto il ponticello c’è più spazio

SARONNO – Si sono conclusi negli ultimi giorni i lavori sotto il ponticello di via Don Monza per interrare condutture di acqua e gas. “Siamo riusciti a ultimarli – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni – prima dello stop ai cantieri imposti dall’emergenza Coronavirus!”. A fine febbraio prima dell’inizio dell’epidemia l’arrivo dei cartelli che annunciavano l’apertura del cantiere avevano suscitato molto clamore. Molti residenti erano preoccupati che fossero in arrivo le ruspe per demolire il ponticello, dando vita ad una nuova pagina della lunga querelle del recupero dell’ex Saronno-Seregno ma l’assessore ai Lavori Pubblici aveva rassicurato i residenti facendo chiarezza sull’intervento.

Del resto al momento ponticelli e massicciata sono sottoposti al vincolo della Soprintendenza e quindi non posso essere abbattuti.

Ma effettivamente operai e mezzi hanno lavorato a lungo sotto il ponticello:“E’ un’opera che ho fortemente voluto – spiega l’esponente della Giunta – per mantenere la promessa che avevo fatto ad alcuni saronnesi. Avevo detto che avremmo fatto il possibile per rendere più sicuro il ponticello di via Don Monza e così abbiamo fatto”. In sostanza a metà febbraio sono iniziati, con una serie di rilievi, le operazioni per interrare le condutture dell’acqua e del gas che hanno permesso di guadagnare spazio per il passaggio delle auto e soprattutto dei pedoni. “Arrivare a questo punto non è stato semplice – spiega Lonardoni – sono stati necessari i nullaosta del Ministero e di Ferrovienord ma ora l’iter si è concluso e i lavori sono stati ultimati senza problemi”. Tutto è iniziato ormai alcuni anni fa quando alcune mamme che si recano al vicino asilo di via Monte Santo hanno chiesto una maggior sicurezza per quando passano con i bimbi per mano o con passeggini e carrozzine sotto il ponticello ossia sotto la massicciata dell’ex tracciato della Saronno-Seregno.

(foto: il ponticello di via Don Monza)

