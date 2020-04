Coronavirus 5 esercizi per restare in forma con Matteo Timpanaro preparatore Fbc: quarta sessione

Coronavirus 5 esercizi per restare in forma con Matteo Timpanaro preparatore Fbc:...

SARONNO – In questi giorni di emergenza da Coronavirus siamo costretti a restare a casa e quindi le occasioni di movimento si sono praticamente sparite soprattutto per effetto delle ultime direttive del governo che hanno ulteriormente stretto le possibilità di uscire di casa. “Quest’emergenza non è però una buona scusa per perdere la forma fisica” spiega Matteo Timpanaro preparatore atletico dell’Fbc Saronno che “restando a casa” si è messo a disposizione di tutti i saronnesi.

Tre volte alla settimana, proporrà un video (disponibile anche in una playlist dedicata su youtube) con 5 esercizi da fare a casa per tenersi in forma. “Sono esercizi per tutti, grandi e piccoli, per i quali non serve una particolare preparazione ma solo un poco di impegno e buona volontà.

L’appuntamento è quindi ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 9 con gli esercizi per tenersi in forma con il preparatore dell’Fbc Saronno Matteo Timpanaro.

(Foto copertina: il preparatore Matteo Timpanaro)

