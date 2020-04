[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – Va avanti piano la diffusione del contagio a Caronno Pertusella: anche oggi un dato in crescita, anche se è solo un +1. In totale le persone che sono state contagiate, in città, è adesso di 53, pur tenendo presente quelle che nel frattempo sono ormai guarite, come il parroco don Franco Santambrogio.

In provincia di Varese si segnalano, oggi, “solo” +44 casi, numero estremamente modesto se comparato con quello a cui si assistente in altre province della Lombardia. Ma con la Lombardia che in generale conferma i buoni dati degli ultimi giorni, forse – come ha rilevato lo stesso governatore lombardo Attilio Fontana – è così detto “picco” è stato raggiunto, e le misure di contenimento adottate stanno dando i loro frutti.

(foto archivio: la cerimonia con il sindaco Marco Giudici che si è tenuta ieri a mezzogiorno davanti al Municipio di Caronno Pertusella per ricordare i tanti morti a causa del coronavirus)

