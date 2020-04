SARONNO – Il Baseball Club Saronno scende in campo per l’ospedale di Saronno, appoggiando una raccolta di fondi a favore del nosocomio. “È un momento duro per tutti, ma la sfida piú difficile la stanno vivendo le donne e gli uomini in prima linea! Per questo condividiamo la raccolta fondi in favore del nostro ospedale con lo scopo di acquistare presidi sanitari! Go Saronno, tifiamo tutti per voi!”

Nel dettaglio il Bc Saronno ha deciso di sostenere la raccolta di fondi autorizzata e promossa da Asst Valle Olona, l’ente che gestisce il nosocomio saronnese. I fondi verranno utilizzati per comprare altri ventilatori polmonari, tute, mascherine per gli operatori ed aggiungere posti per la terapia intensiva. Per ora sono stati raccolti 7575 euro, l’obiettivo è quello di raggiungere al più presto i 10 mila euro.

(nella foto di archivio: la formazione del Baseball Club Saronno che ha preso parte allo scorso campionato di serie C)

