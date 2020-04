SARONNO – Unitre, Università delle tre età, con sede a Saronno partecipa al grave momento che la nostra comunità sta vivendo a causa della diffusione del “Coronavirus”, deliberando la donazione di 20 mila euro. Questa somma è stata destinata al Comitato per la Salvaguardia ed il Rilancio dell’Ospedale di Saronno, che, associato ad altre Onlus, tra le quali l’associazione Saronno Point, ha nelle ultime settimane promosso la raccolta fondi per l’acquisto urgente di strumentazione per l’emergenza e post emergenza Coronavirus (mezzi di posizionamento, cPAP e respiratori).

Le apparecchiature, con particolare riguardo agli autorespiratori, sono destinate all’Ospedale di Saronno, in prima linea contro l’emergenza coronavirus e che per questo ha raddoppiato i posti letto di terapia intensiva.

Unitre Saronno è una delle realtà culturali più attive in città con decine di corsi di lingue, cultura e laboratori che si svolgono, nel periodo ottobre – maggio di ciascun anno accademico nella sede di via San Giuseppe. L’Unitre di Saronno é totalmente basata sul volontariato dei docenti, del consiglio direttivo, degli organi sociali e dei collaboratori della segreteria”

(foto: un immagine dell’inaugurazione dell’anno accademico)

