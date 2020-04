MILANO – “Sarebbe folle vanificare tutto. Capiamo che rimanere in casa con i bambini è faticoso, ma stare chiusi in casa è quello che oggi ci porta a dire che iniziamo a vedere una piccola luce in fondo al tunnel. E se questo avviene è per la capacità di resistere dei cittadini. Non possiamo mollare, bisogna andare avanti cosi'”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la consueta diretta Facebook sulla pagina di Lombardia notizie online per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. I dati locali: +44 in provincia di Varese, +81 Brianza e +56 Como.

“In tutti i presidi ospedalieri – ha aggiunto Gallera – abbiamo una riduzione degli accessi ai pronto soccorso e dei ricoverati. Siamo in una fase in cui rallenta la crescita e continua l’attività sul territorio. Ieri a Milano sono state fatte 72 visite e a Pavia 158. Stanno comunque partendo in tutte le Ats”.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 9.039 (+236)

ieri: 8.803 (+139)

l’altro ieri: 8.664 (+137)

e nei giorni precedenti: 8.527 (+178), 8.349 (+289),

8.060 (+602), 7.458 (+386), 7.072

(+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 8.598 (+231)

ieri: 8.367 (+154)

l’altro ieri: 8.213 (+200)

e nei giorni precedenti: 8.013 (+335), 7.678 (+373), 7.305

(+374), 6.931 (+334), 6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155

CO: 1.157 (+56)

ieri: 1.101 (+40)

l’altro ieri: 1.061 (+47)

e nei giorni precedenti: 1.014 (+111), 903 (+87),

816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581 (+69), 512 (+60), 452

(+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

CR: 3.941 (+72)

ieri: 3.869 (+81)

l’altro ieri: 3.788 (+26)

e nei giorni precedenti: 3.762 (+157), 3.605 (+109), 3.496

(+126), 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162),

2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881,

1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.516 (+46)

ieri: 1.470 (+33)

l’altro ieri: 1.437 (+56)

e nei giorni precedenti: 1.381 (+65), 1.316 (+106), 1.210 (+51),

1.159 (+83), 1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),530(+64), 466, 440,386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

LO: 2.157 (+41)

ieri: 2.116 (+29)

l’altro ieri: 2.087 (+30)

e nei giorni precedenti: 2.057 (+28), 2.029 (+23),

2.006 (+38), 1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 2.543 (+81)

ieri: 2.462 (+100)

l’altro ieri: 2.362 (+97)

e nei giorni precedenti: 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948

(198), 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24),

1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224,

143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

MI: 9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano città

ieri: 8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano città

l’altro ieri 8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano città (+154)

e nei giorni precedenti: 8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano

città (+247), 7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano

città (+150), 7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano

città (+261): 6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano

città (+310), 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano

città (+141), 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano città

(+137), 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210), 4.672

(+868) di cui 1.829 a Milano città (+279), 3.804 (+526) di cui

1.550 a Milano città (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano

città (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146,

925, 592, 506, 406, 361

MN: 1.736 (+48)

ieri: 1.688 (+71)

l’altro ieri: 1.617 (+67)

e nei giorni precedenti: 1.550 (+66), 1.484 (+86), 1.398 (+148),

1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842 (+119), 723 (+87), 636 (+122), 514, 465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26

PV: 2.180 (+47)

ieri: 2.133 (+97)

l’altro ieri: 2.036 (+62)

e nei giorni precedenti: 1.974 (+97), 1.877 (+165), 1.712

(+27), 1.685 (+107), 1.578 (+79), 1.444 (+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151

SO: 484 (+14)

ieri: 470 (+24)

l’altro ieri: 446 (+24)

e nei giorni precedenti: 422 (+34), 388 (+26),

362 (+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205 (+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4

VA: 937 (+44)

ieri: 893 (27)

l’altro ieri:866 (+54), e nei giorni precedenti: 812 (+44),

768 (+57), 711 (+209), 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35), 386

(+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17

e 963 in corso di verifica.

Ecco i dati dei contagi regionali odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 44.773

ieri 43.202 (+1.047)

l’altro ieri: 42.161 (+1.154)

e nei giorni precedenti: 41.007 (+1592), 39.415 (+2.117), 37.298 (+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643), 28.761 (+1.555), 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251), 22.264(+2.380), 19.884, 17.713, 16.220, 14.649, 13.2729, 11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612

– i deceduti: 7.593

ieri: 7.199 (+381)

l’altro ieri: 6.818 (+458)

e nei giorni precedenti: 6.360 (+416), 5.944 (+542),

5.402 (+541), 4.861 (+387), 4.474 (+296), 3.776 (+320), 3.456

(+361), 3.095 (+546), 2.549 (+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617, 468, 333,267, 154

– i dimessi e in isolamento domiciliare 23.911, di cui 11.415

con almeno un passaggio in ospedale e quindi in

isolamento domiciliare e 12.496 per cui non si rileva alcun

passaggio in ospedale

– in terapia intensiva: 1342 (+18)

ieri: 1.324 (-6)

l’altro ieri: 1.330 (+2)

e nei giorni precedenti: 1.328 (+9), 1.319 (+27),

1.292 (+29), 1.263 (+27), 1.236 (+42), 1.183 (+41), 1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924, 879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.927 (+44)

ieri: 11.883 (+68)

l’altro ieri: 11.815 (+202),

e nei giorni precedenti: 11.613 (+461), 11.152 (+15),

11.137 (+456), 10.681 (+655), 10.026 (+315), 9.266 (-173), 9.439, (+1.181), 8.258 (+523), 7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661

– i tamponi effettuati: 121.449

ieri: 114.640

l’altro ieri: 111.057

e nei giorni precedenti: 107.398, 102.503,

95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598,

66.730, 57.174, 52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778.

