ROMA – “Non rispettare le regole oggi significherebbe pagare un prezzo altissimo!” Così in diretta tv stasera il premier Giuseppe Conte sui provvedimenti per l’emergenza coronavirus e la decisione di prorogare le misure sino al 13 aprile, come già preannunciato nel pomeriggio dal ministro della Sanità, Roberto Speranza.

“Mi spiace che questo accada in visto della Pasqua, momento di amore, ma saremo costretti a viverla con questo regime restrittivo. Questo ci consentirà di iniziare a valutare una prospettiva. Nel momento in cui i dati dovessero consolidarsi, allora inizieremo a programmare un allentamento delle misure, Ma non siamo nella condizione di dire che sarà il 14 aprile, terremo conto di quanto dirà il Comitato scientifico, in riferimento alla curva epidemiologica. Se possibile passeremo alla fase 2, quella della convivenza con il virus, per andare alla fase 3 ovvero l’uscita dall’emergenza e il ripristino e ricostruzione della nostra vita sociale ed economica” ha concluso Conte.

01042020