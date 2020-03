[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – Sono una ventina le persone che si sono dovute allontanare precauzionalmente dalle loro case, a seguito dell’incendio di un casolare (video), che si è sviluppato in via Adua poco prima della mezzanotte fra martedì e mercoledì. Nel giro di un’ora i vigili del fuoco, accorsi in forze, hanno posto la situazione sotto pieno controllo, spegnendo il “grosso” delle fiamme, mentre restano da domare alcuni focolai secondari, e si dovrà lavorare tutta la notte per porre in sicurezza l’area.

Sul posto è accorso anche il sindaco, Marco Giudici; con i pompieri di Saronno, Busto Arsizio e Milano anche i volontari della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed i carabinieri della stazione caronnese e della Compagnia di Saronno. Una volta spente completamente le fiamme, inizieranno – da parte di vigili del fuoco e carabinieri – gli accertamenti per chiarire cosa abbia causato l’incendio. Ancora da quantificare i danni, che si profilano ingenti. Non ci sono stati feriti.

(foto: alcune immagini delle operazioni di spegnimento dell’incendio in via Adua a Caronno Pertusella)

