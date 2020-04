CARONNO PERTUSELLA – Il trend caronnese è sempre lo stesso ormai da giorni, anche oggi +1 che porta il numero totale delle persone contagiate a 53.

A Saronno un +6 (ieri erano 70 e quindi si è arrivati a 76 in una sola giornata), che purtroppo contribuisce a confermare Saronno come la terza località della provincia di Varese dove si registrano in assoluto più casi, dopo Busto Arsizio (113) e Varese città (97). In tutta la provincia di Varese oggi sono si registrati +65 casi, numero superiore a quello medio dei giorni scorsi e comunque contenuto rispetto a molte altre province lombarde.

(foto: una veduta di Caronno Pertusella completamente deserta a causa dell’emergenza per il coronavirus. In questo caso l’area di piazza Pertini nei pressi della stazione ferroviaria della linea Milano-Saronno di Trenord. Nella maggior parte dei casi i cittadini stanno rispettando alla lettera l’ordinanza regionale e governativa che chiede di stare in casa per non contribuire alla diffusione del coronavirus, contagiandosi e poi anche contagiando le altre persone)

02042020