Coronavirus, a Limbiate raccolta di beni indispensabili per chi è in diffocotà

LIMBIATE – Da oggi Limbiate raccoglie beni di prima necessità da consegnare a domicilio alle persone in difficoltà.

L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con le parrocchie cittadine e consiste nell’organizzazione, presso l’oratorio di San Giorgio in via Mazzini 2, di un punto di raccolta e smistamento di prodotti di prima necessità: pasta, riso, latte, pomodori, legumi, carne e tonno in scatola, pane confezionato, mozzarelle, yogurt, buste di affettati, olio, biscotti, mele e verdure, sapone, shampoo e bagno schiuma.

I cittadini che vorranno contribuire possono portare i prodotti in oratorio, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 12: qui verranno preparati i pacchi che poi i volontari, ovvero cittadini reclutati dal comune di Limbiate nelle ultime settimane, consegneranno al domicilio. “Un grazie di cuore a tutti coloro che ci aiuteranno con il loro contributo – commenta il sindaco Romeo – e ai volontari che si sono offerti per la consegna della spesa”.

02042020

(nella foto: la spesa distribuita lunedì per la Tavola Condivisa)