SARONNO – Consistente crescita, di quasi il 10 per cento in un solo giorno, dei casi positivi al coronavirus a Saronno; il dato odierno fa balzare i numeri a 76 persone, tra l’altro confermando ed anzi ampliando in questo modo un trend al quale si assistenza ormai da tempo, ovvero quello di una costante crescita in città.

Per la città degli amaretti si tratta di un +6 (ieri erano 70), che purtroppo contribuisce a confermare Saronno come la terza località della provincia di Varese dove si registrano in assoluto più casi, dopo Busto Arsizio (113) e Varese città (97). In tutta la provincia di Varese oggi sono si registrati +65 casi.

(foto: una veduta della Saronno deserta a causa dell’emergenza per il coronavirus. Nella maggior parte dei casi i cittadini stanno rispettando l’ordinanza regionale e governativa che chiede di stare in casa per non contribuire alla diffusione del coronavirus, contagiandosi e poi anche contagiando le altre persone)

02042020