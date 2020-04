Coronavirus, apre Onda insieme di Obiettivo Saronno: videoconferenze per ascoltare i saronnesi

SARONNO – “Da oggi giovedì 2 aprile, apre un luogo dove ognuno può dire la propria opinione. Possono partecipare tutti. Dal sindaco al prevosto, dallo studente alla casalinga. Tutti ma proprio tutti in questa piazza virtuale, sul modello dell’antica agorà greca, dove la democrazia diretta lasciava libertà di parola a ogni cittadino”.

Inizia così la nota della lista civica Obiettivo Saronno che annuncia una nuova proposta per la città in tempo di emergenza da Coronavirus: “Qualche tempo fa abbiamo aperto la sede in corso Italia. Un investimento significativo per la nostra associazione che ha come obiettivo il rilancio di Saronno. L’emergenza ha costretto tutti a casa, ma non demordiamo. L’obiettivo rimane lo stesso! Saronno. Dare voce a tutti e ascoltare tutti. Con lo spirito di una polis dell’era moderna, dove ognuno, pur rimanendo a casa, può esprimere il proprio parere, apre in Onda insieme di Obiettivo Saronno”.

In sostanza la civica propone una videoconferenza con l’Obiettivo di ascoltare la voce dei saronnesi: ” Basta collegarsi a questo link e si aprirà la videoconferenza (https://meet.google.com/kna-gaqf-qta). L’appuntamento è dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 18:30″.

