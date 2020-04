MILANO – Sul moltiplicarsi di truffe agli anziani usando come molla l’emergenza legata al coronavirus interviene l’assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, che annuncia una campagna informativa con spot televisivi:

“Anche in provincia di Varese sono sempre più numerose le segnalazioni dei sindaci su truffe ai danni dei cittadini. Veri e propri delinquenti, sfruttando l’emergenza, tentano di entrare in casa”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato in merito agli ultimi episodi avvenuti oggi nel Varesotto.

“E’ vergognoso – aggiunge l’assessore – che ci si approfitti della paura. E gli anziani, in un questo periodo di Coronavirus, sono sempre più esposti. La stessa Questura di Varese invita a stare attenti agli sciacalli e nuove truffe” . “Per questo, come Regione Lombardia, abbiamo ideato una campagna denominata ‘Non aprite agli sconosciuti’, con degli spot televisivi che saranno messi in onda dalla prossima settimana. Questa campagna- conclude De Corato- ha come intento quello d’invitare le persone, in particolar modo gli anziani spesso vittime di truffatori senza scrupoli, a non aprire mai la porta di casa a sconosciuti e a contattare il 112 per denunciare”.

(foto archivio)

