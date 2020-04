MILANO – Lombardia, anche i dati di oggi dovrebbero andare in una direzione positiva. Lo ha detto il governatore Attilio Fontana nella conferenza stampa di metà giornata a Palazzo Lombardia di Milano. “I numeri che stanno emergendo oggi sono in linea, direi che è ancora un giorno positivo. Non si stanno riscontrando aumenti nei contagi dal giorni prima. Sta succedendo quello che i nostri esperti avevano previsto e quindi restiamo fiduciosi che fra qualche giorni inizi anche la discesa dei numeri” ha rimarcato Fontana di fronte ai giornalisti della stampa italiana ed internazionale (foto).

Sui test sierologici “andremo avanti nella direzione di cercarne, ma che siano affidabili; e ci rifacciamo agli esperti” ha spiegato il presidente. Come sempre il quadro generale della situazione sarà fornito, con tutti i dati giornalieri pervenuti, nel corso di una ulteriore conferenza stampa che si terrà nel tardo pomeriggio, a cura dell’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.



