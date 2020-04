Coronavirus, Gerenzano sanificazione e chiusura precauzionale per un supermercato

GERENZANO – Grande attenzione per i propri dipendenti e per i propri clienti e quella che ha dimostrato il supermercato gerenzanese di via Roma che ha preso diverse precauzioni dopo avere registrato un contatto con un possibile contagiato da coronavirus. Ad annunciarlo un cartello posizionato sulla saracinesca del punto vendita chiuso da lunedì.

Anche se tutte le misure di sicurezza, a partire dalla distanza sociale tra il personale e i clienti, erano state rispettate negli ultimi giorni i responsabili hanno, appena saputo di aver avuto un contatto con un possibile contagiato, immediatamente avvisato l’Ats per avere indicazioni su come procedere e, pur essendo passata più di una settimana dall’incontro, hanno deciso di realizzare una sanificazione dei locale. Come detto il punto vendita, riferimento per l’intera Gerenzano oltre che per il quartiere, riaprirà nella giornata di lunedì 6 aprile anche se l’Ats ha dato il nullaosta all’apertura a partire da venerdì.

(foto il cartello posizionato sulla saracinesca)

02042020