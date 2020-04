ORIGGIO – “l servizio gratuito di spesa alimentare e farmaci a domicilio, per anziani, persone fragili e senza rete familiare in grado di aiutarli, è ora attivo anche sul Comune di Origgio. Per attivarlo, basta telefonare allo 0296951159-33-57 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12″. Lo fanno sapere i volontari della Cri di Saronno, che si occupano di gestire il servizio.

“I nostri volontari di Croce Rossa Saronno sono pronti ad aiutarvi!” rimarcano all’unisono i volontari dalla sede di via Marconi nella città degli amaretti.

(foto: il personale del comitato di Saronno della Croce rossa italiana impegnato nel servizio “spesa a casa” al supermercato Esselunga, con la… lista della spesa degli utenti che hanno richiesto questa collaborazione per approvvigionarsi rimanendo a casa)

