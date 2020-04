Coronavirus, in Lombardia ancora trend discendente. Ma nel Varesotto sale, +65

MILANO – “Trend in diminuzione per i contagi da coronavirus in Lombardia. Sul totale di 128.286 tamponi eseguiti il numero totale dei contagiati è ora di 46.065, oggi +1292 mentre ieri erano stati 1585; dunque un netto miglioramento. In terapia intensiva 1351 persone, +9; i ricoverati in tutto sono stati 11.762, +165; mentre i decessi hanno raggiunto il numero di 7960, +367, i dimessi sono stati sinora 24.992″.

Assente perchè impegnato in una importante riunione istituzionale l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, è stato il vicepresidente regionale, Fabrizio Sala, ex sindaco di Misinto, che ha fornito i dati quotidiani nel corso della abituale conferenza stampa a Palazzo Lombardia di Milano, nel tardo pomeriggio odierno.

Questi invece sono i dati provinciali locali: nel comasco si è arrivati a 1205 contagiati, +48; nel Varesotto 1002, +65; in Brianza 2663, oggi +90.

“Grazie a chi sta facendo la propria parte, fosse anche solo restando in casa!” ha detto Sala.

(foto: il vicepresidente regionale Fabrizio Sala durante la conferenza stampa)

