MISINTO – “L’invito a restare a casa è, oggi più che mai, riconfermato con forza. Non possiamo mollare proprio adesso”. E’ la chiosa dell’intervento del sindaco Matteo Piuri che fa il punto della situazione Coronavirus a Misinto.

“I casi positivi accertati sono sette, tre dei quali ricoverati in ospedale. I concittadini misintesi in sorveglianza attiva, sono scesi a nove casi ufficiali. Ci tengo a precisare che i dati sono in continuo aggiornamento e quindi, il calo delle “sorveglianze attive” non deve certo farci abbassare la guardia.

Le misure di contenimento intraprese dal Governo e dalla Regione Lombardia,come abbiamo appreso, saranno prorogate per altre due settimane perché la curva dei contagi non sta scendendo. E da queste considerazioni arriva l’invito: “restare a casa è, oggi più che mai, riconfermato con forza. Non possiamo mollare proprio adesso”.

(foto: un’immagine dell’annuncio in diretta del primo annuncio del sindaco Matteo Piuri sulla situazione contagi a Misinto)

02042020