Coronavirus, Teo e Dina a casa con cani e gatti : giochiamo con i barattoli

SARONNO – Un nuovo appuntamento quotidiano su ilSaronno per aiutare a superare le lunghe ore di permanenza a casa in questi giorni di emergenza da coronavirus. Il rispetto dell’ultimo decreto impone a tutti di restare a casa ed uscire solo in caso di necessità. Un provvedimento che inevitabilmente impatta anche sulla quotidianeità dei nostri amici a quattro zampe. Così abbiamo chiesto a Matteo Romanò, saronnese particolarmente noto per il suo lavoro con i cani, di regalare come addestratore qualche consiglio ai saronnesi. Con il suo cane Dina ogni giorno, alle 15, darà piccoli e grandi suggerimenti ai proprietari su come passare le lunghe ore di permanenza in casa con i propri amici. Insomma giochi e qualche accorgimento pratico per gestire cani e gatti tra le mura domestiche

Qui sotto una telefonata in cui Matteo Romanò, addestratore cinofilo Enci del centro di formazione cinotecnica Lupo Maestro e addestratore di unità cinofile da soccorso, in cui fa chiarezza sugli aspetti più importanti dalla possibilità per i proprietari di cani di portare fuori il cane per i bisogni fisiologici all’appello a non abbandonarli in quanto non posso essere veicolo di contagio.

02042020