[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Malore notturno per Luciano Silighini Garagnani, regista e produttore cinematografico ed esponente locale di Forza Italia: è stato trasportato da casa sua d’urgenza in ospedale e si trova adesso in prognosi riservata. Il 44enne Silighini, che abita in centro, si è infatti sentito male nella sua abitazione, per problemi polmonari, non legati al coronavirus.

Le sue condizioni nella mattinata odierna comunque sono migliorate ed è anche riuscito ad inviare alcuni messaggi, per ringraziare pubblicamente il personale sanitario dell’Asst Valle Olona (che gestisce gli ospedali di Saronno, Busto Arsizio e Gallarate) che si è prodigato per sottoporlo a tutte le cure del caso; ed il quadro clinico è i via di definizione. Attualmente è stabile ma sempre in un reparto di cure intensive.

Da parte della redazione de ilSaronno un “in bocca al lupo” al politico ed artista saronnese, tante volte protagonista delle notizie locali.

(foto archivio: Luciano Silighini Garagnani)

02042020