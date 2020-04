MILANO – “Tutti i dati sono anche oggi confortanti, è stata arrestata la crescita del contagio ed assistiamo ad una fase di stabilizzazione che tende alla riduzione; stessa cosa che apprendiamo anche dall’ascolto degli ospedali, per quanto riguarda emergenze e ricoveri. Si evidenzia quindi che gli sforzi sta producendo dei risultati. Ma non sia mai che proviamo ad allenare; capisco che è faticoso, sono giornate belle e di sole ma dobbiamo resistere, questo è il momento in cui dimostrare la propria forza!” Lo ha detto nella conferenza stampa iniziata poco dopo le 17 da Palazzo Lombardia di Milano l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

I dati – In totale il numero dei contagiati in Lombardia è di 47520 persone, oggi +1455, dunque più positivi di ieri (1292) ma con molti più tamponi effettuati. I ricoverati sono 11802, solo +40; i decessi hanno raggiunto il totale di 8311, +315 oggi.

I dati provinciali parlano di 1085 persone in totale in provincia di Varese, +83; nel comasco si è arrivati a 1256, +51 mentre in Brianza a 2774, +141.

03042020