MILANO – “Il trend dei contagi anche oggi segue la stessa positiva linea, continua essere in “pianura”, senza impennate. Speriamo che adesso inizi anche a scendere, sono passati cinque giorni con una costante stabilità. Ma bisogna assolutamente ribadire la necessità di una rigorosa applicazione delle nostre ordinanze, stare a casa!” Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa di metà giornata a Palazzo Lombardia di Milano.

“Intanto la Giunta regionale ha predisposto un finanziamento ai Comuni per incrementare e sostenere il lavoro delle polizie locali che possano dedicarsi più intensamente all’attività di controllo che avverrà ovunque e soprattutto nelle vie dove passano i grandi flussi, verso autostrade e le vie di grande comunicazione, e con particolare rigore durante le imminenti festività pasquali” ha ricordato Fontana. Per fermare il coronavirus si può uscire solo per motivi di lavoro, urgenze o lo stretto tempo necessario per fare la spesa.

“Sono inoltre orgoglioso di comunicare che l’Università di Pavia sta protando avanti una importante sperimentazione per un test sierologico che vada a individuare gli anticorpi, è in fase di quasi conclusione della sperimentazione, quando sarà finita qualora sia positiva potremmo disporre di un elemento che sarà molto importante, potremo individuare persone che hanno superato la malattia e dunque hanno anticorpi per essere in futuro immuni, potrebbe essere portante perchè si tratta di cittadini che possono riprendere le loro attività senza rischi per loro e per gli altri!” ha concluso Fontana.

03042020