SARONNO – Consegne “contactless” per i riders di Just eat anche a Saronno e circondario. Gli addetti del popolare servizio di consegna pasti a casa, che opera in accordo con molte pizzerie e ristoranti anche in città e zone limitrofe, ha disposto una serie di norme per evitare il contatto diretto con i clienti, nell’ambito delle norme contro la diffusione del coronavirus. “Crediamo fortemente che la consegna di cibo a domicilio possa rappresentare un servizio davvero importante, e in alcuni casi essenziale in questo momento di crisi, e per questo stiamo facendo tutto il possibile per supportare i ristoratori che hanno deciso di cogliere questa opportunità, operando nel rispetto delle misure precauzionali stabilite dal Governo. Al fine però di evitare qualunque contatto in fase di consegna, abbiamo attivato per tutti gli ordini pagati con carta di credito o PayPal la modalità di consegna contactless, che prevede la consegna del cibo mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e senza contatti diretti. Suggeriamo di comunicare al rider, al momento della consegna, eventuali richieste particolari, come la consegna al piano o nell’androne del palazzo o la richiesta di appoggiare l’ordine davanti a te, affinché tu lo possa ritirare a distanza di sicurezza”.

Anche nei ristoranti regole sanitarie ferree – “La sicurezza e la salute di tutti coloro che operano nell’ambito del nostro business è di primaria importanza per noi. Insieme a Fipe e ad Assodelivery, l’associazione delle aziende di food delivery in Italia di cui facciamo parte, abbiamo delineato e inviato ai ristoranti un documento di linee guida per l’attività di food delivery, con l’obiettivo di ricordare tutte le misure precauzionali e le norme igienico-sanitarie specifiche per le consegne a domicilio. Stiamo distribuendo mascherine e guanti a tutti i rider che consegnano con noi in tutta Italia e sarà a breve disponibile un supporto economico dedicato ai rider in caso di contagio da Covid-19” spiegano dalla società di consegne.

Un aiuto a chi ha bisogno – “In questo momento più che mai pensiamo sia importante mantenere il nostro impegno a favore della comunità. In collaborazione con Caritas Ambrosiana e con i nostri ristoranti partner stiamo sostenendo, con consegne a domicilio dedicate, ospedali, famiglie e comunità, per aiutare chi davvero si trova oggi in prima linea nell’emergenza” fanno sapere da Just eat.

03042020