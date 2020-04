Coronavirus, resta a casa chiacchierando con ilSaronno: Mangiafico della Lokomotiv

SARONNO – Simone Mangiafico, il presidente della Lokomotiv Saronno ospite della trasmissione sportiva di iera sera de ilSaronno. Mentre il prossimo appuntamento è fissato domani, per lasciare spazio stasera alle diretta della via crucis.

Ma torniamo a Mangiafico ed alla Loksar, formazione calcistica amatoriale: “Innanzitutto, un messaggio. Stiamo casa. Io lavoro dalla mia abitazione ed esco il minimo possibile, per fare la spesa. Ma continuiamo a coltivare i nostri interessi!” Sulla stagione, “il campionato era, anzi è visto che non si è ancora concluso, molto difficile e noi eravamo in lotta per la salvezza, ci apprestavamo quando c’è stato lo stop per il coronavirus, a disputare le gare fondamentale sul percorso per restare nella elite degli amatori”.

Dopo l’apripista Laurence Balestrini campione saronnese di Formula Renault, Andrea Clerici della Rari Nantes, l’arbitro Francesco Palmisano, la schermitrice Martina Mascagni, il runner Matteo Colombo, la majorette Alessia Borghi, Massimiliano Piuri degli Ice goblins squadra di hockey saronnese, Lorenzo Mauri dell’Fbc Saronno, il coach della Robur Claudio Grassi, l’ostacolista Lorenzo Perini, la giocatrice di softball Valeria Bettinsoli, Ginevra Grassi della Pallanuoto Saronno, Massimo Cordiano del Cortina hockey, Andrea Cremaschi campione del pattinaggio a rotelle di velocità, il mister dell’Fbc Saronno Gianpaolo Chiodini Antonio Altobelli campione di tennis e direttore sportivo dello Sporting Club, lo speaker Agostino Masini e oggi Gabriele Turchetti campione di tchoukball.

