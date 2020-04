Lutto a Saronno, si è spenta Annamaria Astoli Lazzaroni

SARONNO – Si è spenta Annamaria Astoli Lazzaroni, chiamata da sempre Pucci, moglie di Luigi Lazzaroni e madre di Mario, Guenda e Giulio. Era una donna e madre amorevole, riservata e legata da sentimenti profondi alle persone a lei vicine. Avrebbe compiuto 83 anni poco dopo la sua morte, compleanno che avrebbe festeggiato, come tutti gli anni, con i suoi nipoti in una città minore italiana. Sarebbe stata un’occasione per riunire caratteri e persone in famiglia.

Il suo modo di essere defilato, ma forte la rendeva il punto di riferimento sia della sua famiglia che di molti amici e amiche fraterni che vedevano in lei una persona mai invadente e sempre pronta ad ascoltare ed a aiutare il prossimo. “Il Corona Virus ce la ha portata velocemente via – il messaggio di cordoglio della famiglia – Pucci se ne è andata elegantemente in punta di pieni, come era solita fare. A lei il nostro affetto ed una preghiera”.

(foto: Annamaria Astoli Lazzaroni e Luigi Lazzaroni)