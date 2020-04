SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Per Inox Team Saronno e Rheavendors Caronno Pertusella l’avventura nel campionato di softball, serie A, inizierà a metà giugno, con molte novità, legate all’emergenza coronavirus. Alla luce della recente deliberazione del consiglio della Federazione softball, la Fibs, si è tenuta ieri mattina una teleconferenza tra i rappresentanti delle società, il presidente Fibs Andrea Marcon e alcuni componenti del Consiglio federale per valutare le proposte per la stagione 2020. L’obiettivo del movimento è quello di salvaguardare la disputa del campionato, nei limiti imposti dai decreti governativi, nell’incertezza comunque derivante dalla situazione in atto e tenendo conto delle decisioni prese dalla Federazione europea Esf. Il Campionato europeo seniores viene spostato a settembre, mentre non si disputeranno le coppe di club.

Le società di A1, dopo ampio dibattito hanno trovato una convergenza su questa proposta di campionato. Due gironi da cinque squadre, con il criterio della vicinanza. Girone 1 con Caronno, Saronno, Bollate, Bussolengo e Castelfranco Veneto; girone 2 con Forlì, Pianoro, Sestese, Caserta e Collecchio. Nessuna retrocessione, playoff su tre turni: primo turno al meglio di tre gare tra le seconde e le terze di ogni girone. Semifinali e finali al meglio di 5 gare. Inizio campionato il 14 giugno, si gioca ininterrottamente fino all’inizio di settembre. Nel caso la situazione generale non consentisse di iniziare il 14 giugno, le società si riconvocheranno per valutare un inizio posticipato.

