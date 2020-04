SARONNO – L’avventura all’Europeo di softball è rimandata, per tante ragazze dell’Inox Team Saronno e della Rheavendors Caronno che avrebbero vestito la maglia della Nazionale italiana, all’evento in programma in Friuli Venezia Giulia.

La European softball federation (Esf) ha infatti annunciato nelle scorse il rinvio delle competizioni per squadre nazionali di softball, a partire dal Campionato europeo assoluto che si sarebbe dovuto tenere a inizio giugno in Friuli Venezia-Giulia. Le nuove date per la massima competizione continentale, confermate le sedi di Castions delle Mura, Castions di Strada, Cervignano, Porpetto e Ronchi dei Legionari, sono dal 20 al 26 settembre. Sarà posticipata, ma ancora a data da destinarsi, anche la prima edizione dell’Europeo U15, erede della categoria U16, che vedrà impegnata l’Italia e si sarebbe dovuta tenere a Enschede, Paesi Bassi nel mese di luglio. Si tratta dell’unica competizione soggetta a rinvio che era inizialmente programmata dopo il 30 giugno. Il 15 giugno sarà l’ultima data disponibile per confermare la disputa di queste competizioni, che qualificano per i rispettivi Campionati del mondo del 2021.

03042020