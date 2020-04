MILANO – Grande era l’attesa oggi per l’abituale conferenza stampa del tardo pomeriggio da Palazzo Lombardia di Milano dell’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera: riflettori puntati dunque a verificare il trend dei contagi, in particolare dopo i dati non del tutto rassicuranti venuti ultimamente da Milano città. “Ma oggi sono arrivati dati confortanti che accogliamo con moderata soddisfazione, segno che sforzo sta dando risultati – ha detto Gallera – Prepariamoci Pasqua diversa dal soli, non uscite, no grigliate nei parchi ma a casa con la famiglia”.

I dati

Le persone contagiate sono arrivate a 51534, oggi +1079, “ma – ha spiegato l’assessore – i tamponi dei quali si è avuto riscontro oggi sono stati 5005, meno di ieri”.

I ricoverati in ospedale sono attualmente 11914, oggi -95 ricoverati da ieri (il numero indicata la differenza dimessi e nuovi ricoverati).

I guariti sono stati per ora in tutto 13863, oggi +437 (ieri 184).

In terapia intensiva ci sono 1343 persone, oggi +26, “senza la forte pressione del recente passato”.

I decessi in Lombardia sono stati sinora 9202, oggi +297; “una crescita rispetto a ieri ma contenuta. Speriamo nei prossimi giorni questi numeri si abbassino, sarebbe un altro segno di svolta”.

In provincia, nel Varesotto si è arrivati a 1293 casi confermati, oggi +102; a Como 1473, oggi +89; in Brianza a 3157 +111.

(foto: da sinistra il vicepresidente regionale Fabrizio Sala e l’assessore Giulio Gallera)

06042020