SARONNO – Vicepresidente e “storico” lanciatore del Baseball Club Saronno: Diego Monticelli è l’ospite all’intervista sportiva serale, dalle 21, a cura della direttrice de ilSaronno, Sara Giudici. Per Monticelli la stagione sarebbe dovuta partire proprio in questi giorni, ma con l’emergenza coronavirus è giunto lo stop della Fibs, la Federazione italiana baseball e softball che per il momento ha rinviato l’inizio dei campionato al weekend del 13-14 giugno. Il Saronno ha allestito una formazione maggiore per prendere parte, come di consueto, al campionato di serie C; ed aveva in animo anche un potenziamento del settore giovanile.

06042020