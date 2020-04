SOLARO – Salgono ufficialmente a cinque i cittadini di Solaro deceduti a causa del Covdi19. La comunicazione è arrivata quest’oggi all’Amministrazione comunale dagli enti preposti. Con essa anche gli ultimi dati aggiornati sui contagi: sono 46 i cittadini positivi e 25 in sorveglianza attiva.

“Siamo estremamente dispiaciuti di perdere un altro concittadino a causa di questa subdola malattia – spiega il sindaco Nilde Moretti – il nostro cordoglio va alle famiglie colpite dal lutto, famiglie che non hanno potuto salutare per l’ultima volta i loro cari. Vogliamo far sentire loro la presenza di tutta la nostra comunità.

Come primo cittadino sono in contatto con ogni famiglia e cerco di portare la vicinanza che vedo sui nostri canali social e che mi viene riportata personalmente dai solaresi. È un lutto che colpisce tutti.

Purtroppo anche i numeri dei contagiati sta aumentando. Nella speranza di vedere presto dati più positivi, continuo a raccomandarvi di rimanere in casa. Se non c’è una reale necessità stiamo in casa. Così facendo aiutiamo gli sforzi degli operatori sanitari, delle forze dell’ordine e di chiunque stia lavorando nonostante l’emergenza”

