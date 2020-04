Primo giorno ordinanza supermercati, a Solaro cinque multe prima di mezzogiorno

SOLARO – Sono cinque le persone multate questa mattina all’uscita dai supermercati di Solaro. Oggi infatti è il primo giorno di validità dell’ordinanza sugli accessi ai negozi di media e grande distribuzione (sono cinque a Solaro, compresi Essellunga, Md e In’s, Dmo e OdStor) scaglionati mediante decade di nascista, con la possibilità di fare la spesa fino ad un massimo di due volte a settimana per ogni persona. Il comune ha diffuso l’ordinanza sul sito ufficiale, sui social, tramite stampa e manifesti, oltre a trasmetterla ai comuni confinanti, visto che alcuni dei centri del circondario non hanno supermercati sul proprio territorio e dunque ai cittadini, con tutte le limitazioni, è consentito varcare i confini. La Polizia Locale ha eseguito i controlli ed il report è tutto sommato incoraggiante: cinque le persone multate, tutte da fuori Solaro, tutte con pochissima spesa nel carrello. Alcuni avevano quattro litri di latte, altri solamente il pane. Sintomo che, oltre a non aver rispettato l’ordinanza, non hanno nemmeno capito il momento di difficoltà che sta affrontando l’Italia intera. Altre persone hanno imboccato l’ingresso del parcheggio e, dopo aver notato gli agenti, se ne sono spontaneamente andati. L’ordinanza ad accessi scaglionati, per ora, sarà attiva sino al 15 aprile.

