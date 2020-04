[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – “Grazie ai cittadini lombardi che stanno collaborando attivamente e aggiornano il questionario del progetto “CercaCovid”: non disinstallatela, perche’ per i medici e gli scienziati che analizzano gli esiti dell’indagine e’ importante sia garantita la continuita’ nelle risposte. Solo cosi’ sara’ possibile creare una mappatura della diffusione del virus”. Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala intervenuto alla diretta Facebook trasmessa sulla pagina di

Lombardia notizie online.

Il vicepresidente ha ricordato che il questionario e’ inserito

nella app ‘AllertaLOM’, scaricabile gratuitamente dalle

piattaforme Ios e Android, e che va compilato ogni giorno per

poter disporre di un quadro della situazione aggiornato in tempo

pressoche’ reale. Al momento sono 660.000 gli utenti unici dell’app lanciata la scorsa settimana da Regione Lombardia e 903.000 i questionari compilati. “Ricordo – ha sottolineato Fabrizio sala – che il questionario e’ anonimo, va aggiornato con continuita’, e se osservate il pulsante ‘informazioni’, nella parte superiore della schermata che compare sul vostro smartphone, si trovano messaggi e informazioni utili dalla Regione come, ad esempio, l’ultima ordinanza e altre comunicazioni”.

Le zone dove la app e’ piu’ scaricata per densita’ di popolazione

sono nell’ordine Bergamo, Brescia, Monza e Milano.

07042020