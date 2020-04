SARONNO – E-commerce e consegna a domicilio: i Distretti del Commercio (DID E DUC), supportati da Confcommercio Ascom Saronno, propongono agli associati una piattaforma utile ad attivare i due servizi. “Un modo per reagire e rialzarsi in questo difficilissimo momento e al tempo stesso un canale commerciale alternativo in ottica futura. Siamo nella fase 1 in cui abbiamo già degli imprenditori che hanno aderito all’e-commerce o delivery, perché già in possesso dei requisiti normativi per questi sevizi, ma contiamo di avviare già una seconda fase in cui verranno aggiunti altri commercianti che stanno aderendo all’iniziativa. Il progetto di e-commerce e delivery è in continua evoluzione anche dal punto di vista di prestazioni e funzioni aggiuntive per chi acquista. È un bel progetto di commercio e la risposta che stanno dando i nostri associati è positiva”.

Rachele Grassi (presidente del Distretto intercomunale diffuso Antiche Brughiere) e Luca Galanti (presidente del Distretto urbano del commercio di Saronno) si rivolgono direttamente a commercianti ed esercenti del territorio, sostenendoli con una iniziativa concreta quale l’attivazione della piattaforma che consentirà loro di proseguire la propria attività anche in questo periodo di sospensione della vendita diretta al cliente. Sul sito www.puntoshop.eu è già attiva la sezione attraverso la quale attivare uno o entrambi i servizi.

Aderire è semplice

“Punto Shop con la sua integrazione – evidenziano Grassi e Galanti – è anche il mezzo con il quale è possibile fidelizzare il proprio cliente e farsi conoscere nel mondo del web. Noi crediamo nel commercio di vicinato ed è giusto ampliare e sostenere le nostre attività con ogni tipo di strumento”.

Aderire all’iniziativa dei due Distretti è semplice, basta essere in possesso dei requisiti per l’e-commerce o la consegna a domicilio. Al resto ci penseranno i Distretti che, forniranno gli strumenti informatici necessari, ovvero il portale che il commerciante potrà gestire in base ai prodotti che venderà on-line o con il servizio di delivery. Il ruolo dell’Associazione a supporto dei Distretti è quello di essere al fianco dei propri Associati, informandoli e supportandoli nel corretto adempimento a livello normativo sia in materia di HACCP che variazione agli Enti preposti (CCIAA, Agenzia delle Entrate e SUAP) al fine di poter esercitare servizi di “Delivery” o “E-commerce” in piena sicurezza. I nostri consulenti, dopo un’analisi della realtà aziendale, introducono l’associato nel commercio on line.

Il plauso del presidente di Confcommercio Ascom Saronno

, dichiara Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Ascom Saronno. Il numero uno di Ascom coglie l’occasione per ringraziare .

07042020.