Coronavirus, a Lomazzo nasce la “spesa sospesa”

LOMAZZO – Giunge anche a Lomazzo l’iniziativa di solidarietà della “Spesa sospesa”, a favore di coloro che in questo periodo si trovano nel bisogno. All’uscita del supermercato Famila di via Del Seprio è stato collocato il “carrello solidale”. Quando fai la spesa, di persona o in modalità “Drive”, puoi contribuire acquistando alcuni generi in più, da collocare nel carrello. Gli alimenti raccolti saranno prelevati a fine giornata dalla Protezione Civile di Lomazzo e distribuiti alle famiglie bisognose.

Cosa occorre: pasta, olio, pomodoro, farina, legumi, generi in scatola, latte a lunga conservazione, biscotti, omogeneizzati, pannolini, prodotti per l’igiene dei bambini, prodotti per l’igiene della persona. Il carrello si trova all’uscita del supermercato, superate le casse.

(foto: il carrello al supermercato Familia dove i clienti possono lasciare qualche prodotto che poi la protezione civile provvede a distribuire alle famiglie più bisognose. Una iniziativa in più per aiutare chi si trova maggiormente in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus)

07042020