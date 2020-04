MILANO – Guido Bertolaso si sta riprendendo dove essere stato colpito dal coronavirus: l’ex direttore della protezione civile italiana e consulente del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, lo ha sentito telefonicamente.

“L’ho sentito e ci siamo ripromessi che ci vedremo presto personalmente. Mi è sembrato in buona forma e mi ha detto che aveva voglia di prendere un po’ d’aria e di mangiare un bel piatto di pastasciutta. Ancora una volta l’ho ringraziato per il decisivo e prezioso lavoro che ha fornito alla Lombardia, ma piu’ in generale all’Italia intera, per il contrasto al virus”. Lo ha detto il presidente Fontana, comunicando di aver parlato telefonicamente con Guido Bertolaso, dimesso oggi dall’ospedale San Raffaele di Milano. “Il suo impegno – ha concluso Fontana – anche durante la malattia è stato costante e ha contribuito a raggiungere l’incredibile obiettivo di realizzare l’ospedale della Fiera di Milano in una decina di giorni”.

(foto archivio: Guido Bertolaso con il presidente lombardo Attilio Fontana)

07042020