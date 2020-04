Coronavirus, il plauso della città di Saronno alle bottigliette di igienizzate prodotte da Illva

SARONNO – “Lunedì pomeriggio, insieme a due gentili volontari della Croce Rossa, ho ritirato 30 confezioni contenenti 3600 falconcini di gel igienizzante prodotto da Illva di Saronno, azienda che ringrazio per aver messo a disposizione questo prodotto gratuitamente. Sono stati in grado di utilizzare le bottigliette da 50 millilitri del famoso liquore etichettandole alla bisogna”.

Sono le parole del sindaco Alessandro Fagioli che ha parlato della produzione “ad hoc” realizzata dalla celebre azienda saronnese che produce il Disaronno liquore italiano più bevuto al mondo”.

“Ne abbiamo consegnate diverse già nel pomeriggio. Tra gli altri segnalo le rsa saronnesi: Sant’Agnese, Focris e Casa Gianetti, oltre a vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza ed alla stessa Croce Rossa. I restanti flaconcini saranno inseriti nei pacchi alimentari e dati ad altri gruppi di volontariato che necessitano di supporto”.

Il Gruppo Illva Saronno, multinazionale italiana conosciuta per l’originale Liquore Disaronno, ha deciso di riconvertire parte della sua produzione per realizzare gel disinfettante per mani. 100.000 bottigliette formato mignon 50 ml del brand Disaronno sono state trasformate in confezioni tascabili di gel igienizzante e donate alla Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

(foto: il flaconcino di igienizzante targato Disaronno)

07042020