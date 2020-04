COGLIATE – “I numeri purtroppom anche se più lentamente che nei giorni scorsi, continuano a salire: ad oggi sono 17 i cittadini positivi al coronavirus e 40 le persone in sorveglianza“. A fare il punto della situazione il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico. Prosegue Basilico, in un videomessaggio: “Il dato positivo è che i malati migliorano tutti, molti sono gia usciti dalla positività come confermato dal tsampone e dunque sono usciti dalla malattia; e molti altri sono tornati nelle loro case, segno che stanno molto meglio. Un elemento che ci lascia ben sperare è inoltre che fortunatamente non abbiamo persone in pericolo di vita, questo ci rincuora parecchi”.

Basilico ha fornito anche diverse informazioni pratiche e sui servizi attivi sul territorio, partendo da quello della “solidarietà alimentare”: “Da stamane sul sito internet comunale c’è il modulo da compilare o il numero da chiamare. In collaborazione con Misinto e Lazzate abbiamo fatto la scelta di non distribuire voucher ma quella più complessa, che però ci consente di prolungare gli aiuti, di andare a comprare direttamente le derrate alimentari, ottenendo un risparmio di scala”.

07042020