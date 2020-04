Coronavirus, il sindaco Pizzi informa: 18 i casi a Lazzate, 3 decessi

LAZZATE – Il sindaco Loredana Pizzi fa il punto della situazione dell’emergenza coronavirus a Lazzate.

Il report Ats di questa sera comunica che, sul nostro territorio, i casi positivi al Covid-19 sono 18 e le persone in sorveglianza attiva sono 14. Sempre Ats segnala che finora sono 3 le persone decedute a causa del virus. Siamo vicini alle famiglie dei nostri concittadini che ci hanno lasciato e rinnoviamo loro le nostre sentite condoglianze.

Ci sono anche delle buone notizie e cioè che fra i casi di positività al virus qualcuno è guarito ed altri sono stati dimessi dall’ospedale. In questi giorni abbiamo delineato le linee guida per l’assegnazione dei “buoni spesa”. Le domande potranno essere inviate al comune via mail a servizi.sociali@lazzate.com, oppure presentate presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune.

Oggi sono state distribuite le mascherine, pervenute da Regione Lombardia, a tutti i negozi aperti del nostro territorio per soddisfare le necessità più urgenti. Ricordiamo che le mascherine chirurgiche non sono da intendersi come un “lasciapassare” che autorizza chiunque a uscire di casa, ma un ulteriore obbligo a cui devono sottostare le persone che hanno motivata necessità di uscire. Facciamo appello al senso di responsabilità dei cittadini affinchè ritirino la mascherina (una a persona) solo in caso di reale necessità.

Ricordo inoltre che possono essere effettuate donazioni per l’emergenza alimentare sul conto corrente del Comune di Lazzate (Tesoreria Comunale – Banca Bpm Lazzate –

Iban IT20P0503433230000000009300 – causale Donazione Covid-19). Ringrazio anticipatamente chi vorrà dare un aiuto ai nostri concittadini in difficoltà e ringrazio tutti i cittadini che già lo hanno fatto.

Questa particolare situazione di emergenza non è facile per nessuno da gestire e i comuni sono in prima linea a dover mettere in atto tutte le azioni possibili per andare incontro alle necessità della cittadinanza e delle persone più deboli. Voglio ringraziare i sindaci dei comuni di Cogliate, Misinto e Ceriano con i quali si è instaurata una fattiva collaborazione finalizzata a trovare le soluzioni ai diversi problemi che giornalmente noi sindaci siamo chiamati ad affrontare.

Il sindaco

Loredana Pizzi

